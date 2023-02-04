В Мінагрополітики пояснюють падіння експорту зернових та олійних в січні на 20% блокуванням "зернового коридору" РФ

Україна в січні відправила 5,5 мільйона тонн зернових, олійних культур та продуктів їх переробки, що на 1,3 мільйона тонн менше, ніж за грудень. Про це повідомляють в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

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"Така динаміка в сторону зменшення зумовлена штучним блокування роботи "зернового коридору" зі сторони російських інспекторів. Як результат, в рамках "зернової ініціативи" було відвантажено за перший місяць року лише 3 мільйона тонн. Нагадаємо, що у вересні-жовтні експорт сільгосппродукції коридором складав близько та понад 4 мільйона тонн відповідно", - йдеться в повідомленні.

Так, у перший місяць 2023 року зменшилися поставки абсолютно усіх сільгосп культур, зокрема й лідерів відвантажень - кукурудзи і пшениці. Зокрема, кукурудзи експортовано 2,6 мільйона тонн (на 700 тисяч тонн менше), а пшениці – 1,3 мільйона тонн (на 250 тисяч тонн).

Загалом у маркетинговому сезоні (липень 2022 – січень 2023 року) з України вже поїхало 15,4 мільйона тонн кукурудзи та 9,7 мільйона тонн пшениці. Всього ж у сезоні відправлено 39,2 мільйона тонн зернових та олійних.

"За 11 місяців війни ми відправили в інші країни 44,4 мільйона тонн агропродукції, у цьому розрізі пшениці поїхало 9,9 мільйона тонн, кукурудзи – 18,2 мільйона. Незначна різниця у поставках цих культур у порівнянні із новим маркетинговим сезоном пов’язана із закриттям українських портів, які не функціонували п'ять місяців, а в серпні почали поступово нарощувати обсяги", - вказують у відомстві.

У трійці лідерів з відправок залишається соняшникова олія із показником у 347 тисяч тонн, що на 121 тисячу тонн менше, ніж було у грудні. Слабо змінилися порівняно з грудневими січневі поставки соєвих бобів 345 тисяч тонн проти 387 тисяч.

Схожа різниця в обсягах спостерігається і у поставках шроту: у грудні цей показник склав 331 тисячу тонн, у січні – 295 тисяч. Натомість значно скоротилися поставки насіння соняшнику: 190 тисяч тонн у січні проти 312 тисяч в грудні.

Продовжують зменшуватися поставки ріпаку, що пов’язано з завершенням сезону для цієї культури. Якщо у листопаді обсяги поставок ріпаку складали 412 тисяч тонн, а в грудні - 237 тисяч тонн, то за січень поїхало лише 186 тисяч тонн.

Майже незмінними залишилися відправки ячменю: 168,7 тисячі тонн у січні проти 179 тисяч в грудні. Соєвої олії ж за перший місяць 2023 року поїхало на 6 тисяч тонн більше – 26 тисяч тонн.

Загальна картина відправок за січень у відсотках така: 47,36% посідає кукурудза, 24,23% – пшениця, 6,33% – соняшникова олія, 6,29% - соєві боби, 5,38% – шрот, 3,46% - насіння соняшника, 3,39% - ріпак, 3,08% - ячмінь, 0,49% - соєва олія.

Загальний обсяг відправок за 11 місяців у розрізі культур склав: 18,2 мільйона тонн – кукурудза (40,88%); 9,9 мільйона тонн – пшениця (22,25%); 3,6 мільйона тонн – соняшникова олія (8,12%); 3,2 мільйона тонн – ріпак (7,21%); 2,9 мільйона тонн – насіння соняшника (6,49%); 2,5 мільйона тонн – шрот (5,65%); 1,9 мільйона тонн – ячмінь (4,21%); 2 мільйона тонн – соєві боби (4,70%), 215 тисяч тонн – соєва олія (0,48%).

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