Задержка работы "зернового коридора": Украина призвала ООН и Турцию повлиять на РФ

Украина призвала международное сообщество, в частности ООН и Турцию, остановить попытки России блокировать работу "зернового коридора".

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Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, которое опубликовано на сайте МИД.

"Украина глубоко обеспокоена деструктивными действиями РФ, которые приводят к задержке работы "зернового коридора" по Черному морю и подрывают Черноморскую зерновую инициативу в целом, препятствуют судоходству в Черном море и свободному доступу продовольствия на мировые рынки", - говорится в заявлении.

Отмечается, что представители РФ в составе инспекционных групп при Координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в/из украинских портов. Ежедневно из запланированных 10 инспекций обычно происходит меньше половины.

"Призываем международное сообщество, в частности ООН и Турцию как гарантов Черноморской зерновой инициативы, потребовать от РФ немедленного прекращения искусственных задержек в работе зернового коридора по Черному морю, остановки попыток РФ использовать продовольствие как оружие и разблокирования торгового судоходства в украинские порты Черного моря", - говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что подобная деструктивная политика России привела к системному снижению грузооборота в рамках Черноморской зерновой инициативы. Только за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия и эта негативная тенденция набирает обороты.

В связи с затягиванием инспекций со стороны России в Босфоре образовалась очередь из более 140 судов. Министры добавили, что продовольственная безопасность зависящих от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции стран оказалась под угрозой.

При этом Москва пользуется возможностью беспрепятственного торгового судоходства из российских черноморских портов. Объем перевозок через морские порты РФ в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году составил более 250 млн тонн, что превысило показатели 2021 года.

"При этом инспекции этих судов в Босфоре не проходят. Это, в частности, делает возможным использование Россией торговых судов для получения грузов военного назначения для продолжения войны против Украины", - добавили министры.

Напомним, сохраняется тенденция ежемесячного снижения объемов экспорта агропродукции через порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный". За 6 месяцев работы "зернового коридора" мир получил 19,7 млн тонн украинского продовольствия, а должен получить более 30 млн тонн при стабильном функционировании коридора.