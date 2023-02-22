Украина хочет продлить "зерновое соглашение" на год и включить новые порты

На этой неделе Украина обратится к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по продлению черноморского зернового соглашения, добиваясь его пролонгации минимум на один год, и включения портов Николаева.

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Об этом пишет Reuters.

"На этой неделе от нас поступит официальное предложение о необходимости работы над расширением", - сказал замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

По его словам, точная дата ранее состоявшихся в Турции переговоров пока не определена.

"Мы будем просить продлить зерновое соглашение не на 120 дней, а хотя бы на год, потому что украинский и мировой аграрный рынок должен иметь возможность планировать объемы экспорта в долгосрочной перспективе", - сказал Васьков.

По его словам, Украина также будет настаивать на увеличении количества инспекционных групп, чтобы исключить скопление судов в ожидании проверки.

Украина неоднократно обвиняла Россию в задержке проверки судов, перевозивших украинское зерно, что привело к сокращению поставок и убытков для трейдеров.

Васьков отметил, что с ноября ситуация с проверками не изменилась, а с российской стороны создаются постоянные препятствия инспекции судов.

"Позитивной динамики нет. В то же время ООН, Турция и Украина готовы проводить 40 инспекций в сутки, если потребуется. А такая потребность есть - около 140 судов ждут проверки", - сказал он.

Васьков отметил, что порты Николаева, на которые до российского вторжения приходилось 35% украинского экспорта продовольствия, готовы присоединиться к инициативе, и им понадобится максимум две недели, чтобы начать работу.

По его словам, Киев не видит оккупацию Россией Кинбурнской косы препятствием для присоединения николаевских портов к расширенному соглашению. Коса суши выходит на путь, которым корабли следовали из николаевских портов в Черное море.

"Если порты Николаева подключатся к инициативе, будет обязательство не нападать на суда, перевозящие сельскохозяйственную продукцию, которые могут работать даже в нынешней ситуации", - сказал Васьков.

Отметим, "зерновое соглашение" было подписано 21 июля 2022, а 19 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок.

Основной целью данного соглашения являлось обеспечение безопасного прохода судов из трех украинских портов на Черном море (Одессы, Черноморска и Южного) для уменьшения дефицита на мировом рынке зерна.