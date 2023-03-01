Україна закликає партнерів продовжити "зернову угоду": які умови

Україна надіслала звернення до ООН і Туреччини з проханням розпочати переговори щодо продовження "зернової угоди".

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Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в українському уряді. Щоправда, відповіді Київ досі не отримав.

"Ми відправили листа з проханням розпочати розгляд цього питання, оскільки 18 березня дуже близько. Але поки не отримали ніякого зворотнього зв'язку", - розповів інсайдер.

Минулого тижня заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков розповів Reuters, що Україна пропонує пролонгувати "зернову угоду" принаймні на один рік.

У планах також - приєднати до ініціативи додаткові порти в Миколаївській області. За оцінками фахівців, це дасть змогу пришвидшити вихід понад 60 суден, які застрягли на українському узбережжі Чорного моря.

За прогнозами Васькова, долучення Миколаєва до зернової ініціативи дозволить Україні експортувати близько 8 млн тонн сільськогосподарської продукції у місяць. Наразі показник - близько 3 млн тонн.

Нагадаємо, чорноморська зернова угода, реалізована за підтримки ООН і Туреччини у червні минулого року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів (Одеси, Чорноморська та Південного). Ініціативу продовжили у листопаді, але термін її дії закінчується уже 18 березня.

У сезоні 2022/23 станом на 27 лютого експорт зерна з України скоротився майже на 27% до 31,8 млн тонн. Причина у скороченні врожаю та труднощах з логістикою, спричинених російським вторгненням.