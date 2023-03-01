Украина призывает партнеров продлить "зерновое соглашение": какие условия

Украина направила обращение в ООН и Турцию с просьбой начать переговоры по продлению "зернового соглашения".

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Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве. Правда, ответа Киев до сих пор не получил.

"Мы отправили письмо с просьбой приступить к рассмотрению этого вопроса, поскольку 18 марта очень близко. Но пока не получили никакой обратной связи", - рассказал инсайдер.

На прошлой неделе заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков рассказал Reuters, что Украина предлагает пролонгировать "зерновое соглашение" по крайней мере на один год.

В планах также – присоединить к инициативе дополнительные порты в Николаевской области. По оценкам специалистов, это позволит ускорить выход более 60 судов, застрявших на украинском побережье Черного моря.

По прогнозам Васькова, присоединение Николаева к зерновой инициативе позволит Украине экспортировать около 8 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц. Пока показатель - около 3 млн тонн.

Напомним, черноморское зерновое соглашение, реализуемое при поддержке ООН и Турции с июня прошлого года, позволило экспортировать зерно из трех украинских портов (Одессы, Черноморского и Южного). Инициативу продлили в ноябре, но срок ее действия истекает уже 18 марта.

В сезоне 2022/23 по состоянию на 27 февраля экспорт зерна из Украины сократился почти на 27% до 31,8 млн тонн. Причина - в сокращении урожая и трудностях с логистикой, вызванных российским вторжением.