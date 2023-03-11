Каким будет будущий урожай и сколько удастся заработать на экспорте агропродукции: прогноз Минагрополитики

В этом году Украина сможет засеять почти столько же площадей, что и в прошлом. Это позволит вырастить минимум вдвое больше, чем потребляют украинцы, а также сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне предыдущего года – более $20 млрд.

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Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона "Единые новости".

"В прошлогоднем прогнозе не учитывалась часть деоккупированных Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Правительство предпринимает максимум мер, чтобы существенная часть и этих областей, которые еще нужно осмотреть и разминировать, также была засеяна. Поэтому, возможно, в итоге мы даже выйдем на несколько большие площади, чем в прошлом году", – отметил Высоцкий.

Он добавил, что процесс разминирования достаточно сложный и длительный, поэтому остается риск, что около полумиллиона гектаров, или 2% от общих национальных с/х площадей, может быть не засеяно.

Также, по словам первого замминистра, в посевной в этом году остается больший фокус на масличные культуры, что приведет к частичному снижению валового производства зерновых культур в Украине.

"На внутренний рынок это существенного влияния не будет, потому что мы вырастим как минимум вдвое больше, чем потребляем. Но это будет влиять на международные рынки, поскольку в результате это может поддерживать тренд на достаточно дорогое сырье, высокие мировые цены на зерновые", - пояснил Высоцкий. .

Сейчас, по его словам, фокус поддержки направленных прежде всего на аграриев прифронтовых и деоккупированных областей, ведь именно они в ней больше всего нуждаются.

"Благодаря поддержке международных партнеров сейчас бесплатно раздаем семена, минеральные удобрения – прежде всего прифронтовым областям, чтобы все-таки аграрии, фермеры имели возможность на максимальной площади выполнить посевные работы", – подчеркнул Высоцкий.

Отметим, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует, что к середине мая расчистят по меньшей мере 30-40% заминированных сельскохозяйственных земель Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.