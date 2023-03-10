Нехватка средств на посевную-2023: будет ли сохранена программа "Доступные кредиты 5-7-9"

Аграрии озабочены задержкой с продолжением на 2023 год правительственной программы льготного кредитования "5-7-9", благодаря которой агросектор имеет возможность продолжать свою деятельность. На кредитные средства аграрии могут закупать семена, удобрения, горюче-смазочные материалы для подготовки к посевной и сбору урожая, выплачивать заработную плату работникам, восстанавливать хозяйства, которые были уничтожены оккупантами. Будет ли обновлена и продлена программа поддержки бизнеса, рассказывает Delo.ua.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2023 году программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" будет сохранена.

Также еще в сентябре 2022 года первый заместитель министра Минагро Тарас Высоцкий заявлял, что в бюджете 2023 предусмотрены средства на программу "5-7-9" для доступного кредитования.

“На самом деле Фонд развития предприятия координируется Минфином и средства там, но мы знаем, что львиная доля получателей средств по программе кредитов “5-7-9” это аграрии. Поэтому они смогут использовать в 2023 году соответствующую программу. Это и будет поддержка”, – отмечал Высоцкий.

Однако до сих пор ни одно решение не принято. Остановка программы будет означать для аграриев необходимость возврата прошлогодних кредитов – около 38 млрд грн. И это в канун старта сложной посевной кампании, на которую дополнительно необходимо привлечь еще около 40 млрд грн. Вместе с тем, на агросектор возлагают большие надежды – обеспечить продовольственную безопасность Украины и мира.

Пока сельхозпроизводители уже сталкиваются с тем, что банки, не имея сигналов от правительства, потребовали возврата кредитов. Это может привести к банкротству агропредприятий. Во Всеукраинском аграрном совете ( ВАР) подчеркивают, что посевная 2023 – на грани срыва.

Бизнес ожидает от правительства не только продолжения действующей программы кредитования, но и выдачи новых кредитов для дальнейшей работы.

"Действительно фермерское хозяйство понесло очень большой ущерб, связанный с военными действиями, и поэтому погашение по кредитам для них является проблемным вопросом. Поэтому аграрии поднимают вопросы, чтобы эти кредиты пролонгировать, реализовать и получить новые", - говорит финансовый аналитик одного из украинских. банков

Нехватка средств на посевную-2023

В прошлом году у фермеров было много проблем из-за войны. Некоторые предприятия имели убытки из-за дорогостоящей логистики, удобрений и других факторов, которые принесла война. Кто весь год работал в "ноль", но смог выстоять и продолжить сельскохозяйственную деятельность.

Фермеры подчеркивают, что благодаря кредитным средствам удалось сохранить бизнес и выполнить посевную кампанию во время войны. Тогда посевную спасла программа льготного кредитования для товаропроизводителей "5-7-9", которой воспользовались около 44 тыс. агропроизводителей. По данным Минагро, за время войны в рамках программы "5-7-9" для сельскохозяйственных товаропроизводителей было предоставлено льготных кредитов почти на 26 млрд грн.

Однако сейчас у фермеров нет лишних денег, чтобы начать посевную-2023. По этой причине в чеснок Всеукраинского аграрного совета обратились к правительству.

“Пока мы защищаем страну, правительство не выделяет отрасли сельского хозяйства должного внимания играя с программами поддержки. Нам не выжить без государственной поддержки”, – говорит руководитель фермерского хозяйства “ДАР” Александр Могилевцев.

Фермеры рассчитывают на пролонгацию кредитной программы.

Мы можем сегодня существовать за счет кредитов. И эта программа "5-7-9" спасла в прошлом году мы получили неплохой урожай и остались на плаву. И очень рассчитывали на пролонгацию этой программы. Мы еще год продержимся на своем состоянии, но через год у нас не будет возможности с таким хозяйством за что-то сеять. Поэтому кредиты это то, что может спасти аграрный сектор”, - заявил глава фермерского хозяйства “Семья 2007” Валерий Мартышко.

Из-за убыточности агропредприятия не могут своевременно погасить кредиты, которые брали под прошлую посевную. В настоящее время фермеры надеются, что государство сможет пролонгировать кредитную программу, благодаря которой фермеры вернут долги и смогут подготовиться к посевной-2023.

Программу кредитования все же пролонгируют

Кроме пролонгации программы "5-7-9", фермеры еще просят повысить порог кредитования до 180 млн грн на одно хозяйство. В 2022 году государство увеличило возможности кредитования в АПК по программе "5-7-9" на одно юридическое лицо с 60 млн. грн. до 90 млн. грн. В этом году аграрии заявляют, что в результате инфляции такого объема недостаточно.

В феврале этого года министр сельского хозяйства Николай Сольский заявлял, что власти работают над изменениями государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9". Он отметил, что лимит по этой программе планируется увеличить с 90 млн. грн. до 180 млн. грн.

"Совместно с Всемирным банком мы начинаем программу компенсации кредитных процентов. Уже состоялась встреча с основными банками-операторами по этой программе, они заинтересованы в ее реализации", - заявил Николай Сольский.

Уже 8 марта во время встречи Сольского с аграриями он заявил, что в ближайшее время правительство возобновит льготное кредитование для аграриев в рамках "5-7-9". Размер кредитной гарантии будет на уровне 50% суммы кредита.

В Укрэксимбанке уверяют, что правительством в ближайшее время будут предоставлены инструменты для проведения весенне-полевых работ, в том числе за счет трансформации программ кредитования "Доступные кредиты 5-7-9" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9".

"Учитывая военное положение, текущую ситуацию в стране, банк понимает, что правительство будет и в дальнейшем поддерживать стратегически важные сектора экономики, в том числе и за счет программ кредитования "Доступные кредиты 5-7-9" и "Доступный финансовый лизинг 5-7 -9". Учитывая длительные дискуссии вокруг поддержки агропредприятий и необходимости проведения посевной", - говорят в Укрэксимбанке.

Также в банке отметили, что программы кредитования "Доступные кредиты 5-7-9" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" постоянно трансформируются исходя из текущей ситуации в стране. Учитывая обстоятельства, возникшие в 2022 году и с целью адаптации программ под военное время, правительством страны были введены новые направления поддержки субъектов предпринимательства, а именно: финансирование субъектов предпринимательства - сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления сельскохозяйственной деятельности и финансирования субъектов предпринимательства, для предотвращения российской агрессии и преодоления ее последствий

Кроме того, правительством была внедрена возможность покрытия кредитов до 80% гарантии на портфельной основе для сельхозтоваропроизводителей. Указанные направления финансирования и частичное покрытие кредита гарантией на портфельной основе предоставили возможность реальной поддержки стратегически важных секторов экономики.