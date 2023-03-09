Напередодні посівної аграріям обіцяють повернути пільгове кредитування

Найближчим часом Кабінет Міністрів відновить пільгове кредитування для аграріїв у межах державної програми "5-7-9". Держава надаватиме кредитні гарантії до 50% від суми позики.

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Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час зустрічі з аграріями.

За його словами, плановий розмір кредитної гарантії буде на рівні 50% від суми кредиту.

Сольський також зазначив, що у парламенті перебувають законопроєкти, якими передбачено звільнення від оподаткування платників єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, що розташовані на територіях бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях. Також мають звільнити від сплати податку на нерухомість власників знищеного або пошкодженого майна в результаті збройної агресії РФ.

Зазначимо, в Україні напередодні весняної посівної склалася ситуація, яка більш критична для агросектору, ніж на початку війни.

У 2022 році, коли почалася війна, аграрії задіяли всі власні ресурси, під мінами та обстрілами вийшли в поля, аби забезпечити продовольчу безпеку країни. Тоді посівну врятувала програма пільгового кредитування для товаровиробників «5-7-9», якою скористалися близько 44 тис. агровиробників.

Наразі аграрії зіткнулися з тим, що програма пільгового кредитування від держави не продовжена. У фермерів немає коштів, щоб закупити паливно-мастильні матеріли, насіння, добрива тощо.

Тому без пільгового кредитування посівної є ризик, що чимало виробників с/г продукції припинять господарську діяльність.

Як раніше повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, за попередніми прогнозами, посівні площі цьогоріч зменшаться на 7 млн га порівняно із довоєнним показником.

Наразі в Україні понад 5 мільйонів гектар (50 тисяч км2) сільськогосподарської землі непридатні до використання. Причина - діяльність країни-агресорки РФ на цих територіях.