У Мінагрополітики розповіли, скільки сільгоспземель встигнуть розмінувати до посівної

Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує, що до середини травня розчистять щонайменше 30-40% замінованих сільськогосподарських земель Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

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Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, Міжвідомча урядова робоча група затвердила план гуманітарного розмінування сільськогосподарськиї земель Миколаївської, Херсонської та Харківської областей, які перебували в тимчасовій окупації.

Висоцький зазначив, що за попередніми розрахунками, 30-40% площ цих територій можна буде очистити і засіяти. За іншими прогнозами, йдеться про 50-60%. Як підкреслив заступник міністра АПК, більш чітка ситуація з точки зору весняної посівної кампанії буде зрозуміла наприкінці березня.

“Ми звернулися до міжнародних партнерів по допомогу щодо надання нам спеціального обладнання — самохідних машин для розмінування. Є ціль — максимально встигнути розмінувати ці території не пізніше середини травня. Поки що в межах посівної. Усе залежатиме від темпу надходження відповідного обладнання”, - зауважив Висоцький.

Він додав, що окрім Херсонщини і Харківщини, ще є досить інтенсивне мінування на Миколаївщині, перш за все, в межах Снігурівської громади. Також є часткова проблематика на Запоріжжі, Донецькому, Луганському напрямках.

“Є ризик, що близько півмільйона гектарів може бути незасіяне через якраз проблематику мінування агрессором”, - наголосив Висоцький.

Він також запевнив, що в Україні немає проблем із посівним матеріалом.

“З урахуванням специфіки географії вирощування насіння, наразі дефіциту посівного матеріалу не передбачається. Розвиток насінництва у нас сконцентрований на півдні Житомирщини, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщиніа, Одещині. Всі ці регіони були під контролем України, відповідно там змогли всі посіяти селекційні матеріали і зібрати врожай”, - підкреслив Висоцький.

Раніше у Мінагрополітики повідомляли, що українські аграрії не можуть використовувати приблизно 25% посівних площ через бойові дії або тимчасову окупацію територій України.

Нагадаємо, попри ракетні обстріли та повітряні тривоги, в Україні першими аграрії Одещини розпочали посівну-2023. В області прогнозується посіяти 726,5 тис га.

Це вже друга посівна, яку українські аграрії проводитимуть в надскладних умовах війни, щоб тримати аграрний фронт для забезпечення продовольчої безпеки України та світу.

Як раніше повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, за попередніми прогнозами, посівні площі цьогоріч зменшаться на 7 млн га порівняно із довоєнним показником.