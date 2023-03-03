В Минагрополитики рассказали, сколько сельхозземель успеют разминировать до посевной

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует, что к середине мая расчистят не менее 30-40% заминированных сельскохозяйственных земель Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

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Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, Межведомственная правительственная рабочая группа утвердила план гуманитарного разминирования сельскохозяйственных земель Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Высоцкий отметил, что по предварительным расчетам, 30-40% площадей этих территорий можно будет очистить и засеять. По другим прогнозам, речь идет о 50-60%. Как подчеркнул замминистра АПК, более четкая ситуация с точки зрения весенней посевной кампании будет ясна в конце марта.

“Мы обратились к международным партнерам за помощью по предоставлению нам специального оборудования – самоходных машин для разминирования. Есть цель максимально успеть разминировать эти территории не позднее середины мая. Пока что в пределах посевной. Все будет зависеть от темпа поступления соответствующего оборудования”, - заметил Высоцкий.

Он добавил, что кроме Херсонщины и Харьковщины еще есть достаточно интенсивное минирование на Николаевщине, прежде всего, в пределах Снигиревской общины. Также есть частичная проблематика на Запорожском, Донецком, Луганском направлениях.

"Есть риск, что около полумиллиона гектаров может быть незасеяно из-за как раз проблематики минирования агрессором”, - подчеркнул Высоцкий.

Он также заверил, что у Украины нет проблем с посевным материалом.

“С учетом специфики географии выращивания семян пока дефицита посевного материала не предусматривается. Развитие семеноводства у нас сконцентрировано на юге Житомирщины, Черкасщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Одесщине. Все эти регионы были под контролем Украины, соответственно, там смогли все посеять селекционные материалы и собрать урожай”, - подчеркнул Высоцкий.

Ранее в Минагрополитики сообщали, что украинские аграрии не могут использовать примерно 25% посевных площадей из-за боевых действий или временной оккупации территорий Украины.

Напомним, несмотря на ракетные обстрелы и воздушные тревоги, в Украине первыми аграрии Одесщины приступили к посевной-2023. В области прогнозируется посеять 726,5 тыс. га.

Это уже вторая посевная, которую украинские аграрии будут проводить в сверхсложных условиях войны, чтобы держать аграрный фронт для обеспечения продовольственной безопасности Украины и мира.

Как раньше сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, по предварительным прогнозам, посевные площади в этом году уменьшатся на 7 млн га по сравнению с довоенным показателем.