ФАО предоставит украинским фермерам семенной материал: как и кто может получить

Государственный аграрный реестр до 10 марта принимает заявки от сельхозпроизводителей на получение семян яровых культур (пшеница, ячмень, горох) от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Семенной материал фермеры могут получить в рамках программы реагирования Организации для Украины в 2023 году в прифронтовых областях: Сумской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Чтобы получить помощь, необходимо подать заявку через Государственный аграрный реестр (ГАР).

Один фермер может получить 2 тыс кг семян яровых культур, что позволит засеять 10 гектаров земли. Заметим, что получить можно семена одной из трех яровых культур на выбор: пшеницы, ячменя или гороха.

Программа рассчитана на помощь 3 тыс фермеров и ориентирована на юридических лиц (фермерские хозяйства и общества с ограниченной ответственностью) и физических лиц-предпринимателей, имеющих зарегистрированные сельскохозяйственные угодья площадью от 10 до 500 гектаров.

"В программе могут участвовать только те заявители, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность в вышеупомянутых, пострадавших от войны областях", - подчеркнули в Минагрополитике.

Напомним, несмотря на ракетные обстрелы и воздушные тревоги, в Украине первыми аграрии Одесщины приступили к посевной-2023. В области прогнозируется посеять 726,5 тыс. га.

Это уже вторая посевная, которую украинские аграрии будут проводить в сверхсложных условиях войны, чтобы держать аграрный фронт для обеспечения продовольственной безопасности Украины и мира.

По информации Минагрополитики, в 2023 году украинские аграрии не смогут использовать около 25% посевных площадей из-за боевых действий или временной оккупации территорий Украины.