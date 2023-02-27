Сложный год для фермеров: какие меры могут предпринять аграрии для адаптации в новом посевном сезоне

Украинская сельскохозяйственная отрасль была вынуждена адаптироваться к условиям войны, отразившимся на экономике страны в целом и на сельском хозяйстве в частности. Однако страна остается крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции.

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В последние годы украинские фермеры столкнулись с разными вызовами, такими как: потеря доступа к части земельных угодий в Крыму и на Донбассе, отсутствие доступа к запчастям и технике, ограничение доступа к российским рынкам сбыта и т.д.

Однако украинские фермеры демонстрируют высокую гибкость и способность адаптироваться к новым условиям. Некоторые меры, которые они предпринимают для адаптации, включают:

Изменение схемы посева: многие фермеры перешли на более устойчивые и экономически эффективные культуры, такие как кукуруза, соя, рапс, горчица и т.д. Они также экспериментируют с новыми видами культур, такими как канареечные семена, амарант, чиа и другие. Увеличение использования органических удобрений и биопрепаратов: многие фермеры переходят на более экологически чистые методы возделывания земли, используя органические удобрения и биопрепараты вместо химических удобрений и пестицидов.

Улучшение эффективности использования техники и ресурсов: многие фермеры используют новые технологии и оборудование для повышения эффективности использования топлива, воды, удобрений и других ресурсов.

Развитие сети сотрудничества и обмена опытом: многие фермеры объединяются в кооперативы или ассоциации для обмена опытом и доступа к новым рынкам.



В целом украинская сельскохозяйственная отрасль продолжает работать и развиваться, несмотря на сложные условия военного конфликта. Однако некоторые вызовы, такие как потеря доступа к земле - переступить не удастся.

Кроме того, хотим обратить внимание, что кризис на мировом рынке удобрений все еще может негативно отразиться на производстве сельскохозяйственной продукции во всем мире, включая Украину. Несмотря на то, что российская сельскохозяйственная продукция не подпадает под санкции, а Китай продолжает сохранять лидерство на этой арене – ограничения на экспорт удобрений могут сказаться на дефиците на мировом рынке. Следовательно, фокус аграриев Украины будет направлен не только на военное положение отдельных регионов, активность боевых действий, но и наличие удобрений и их стоимость.

В свете ситуации украинским специалистам следует продолжать работу по развитию отечественного производства удобрений, чтобы сократить зависимость от импорта и уменьшить риски, связанные с кризисом на мировом рынке удобрений.

Относительно мнения о том, что аграрии Украины будут сокращать площади под посев кукурузы и пшеницы, поскольку эти убыточные культуры из-за проблем с логистикой отметим, что конечное решение относительно посевных площадей будет зависеть от многих факторов, включая логистические проблемы, потенциальную рентабельность различных культур и наличие альтернативных рынков сбыта. .

Ситуация с логистикой и экспортом сельскохозяйственной продукции из Украины может повлиять на стратегию посева культур украинских аграриев. В условиях перебоев в портах и ограничений на грузоперевозку и страхование экспорта, традиционно экспортировавшиеся культуры могут стать менее привлекательными для посева.

Однако снижение посевных площадей кукурузы и пшеницы может оказаться непрактичным для украинских аграриев, поскольку эти культуры являются основными источниками дохода для многих сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, эти культуры важны для обеспечения продовольственной безопасности Украины.

Возможным выходом из этой ситуации может стать поиск альтернативных рынков сбыта, включая внутренний рынок и другие страны, а также развитие местных предприятий для увеличения добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции. Кроме того, украинские аграрии могут переориентироваться на более рентабельные культуры или использование более эффективных и экономически выгодных методов выращивания существующих культур.