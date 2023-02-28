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ФАО закупит семенной картофель для пострадавших от войны регионов: как принять участие в тендере
ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) объявил тендер на закупку и доставку семян картофеля для поддержки уязвимых домохозяйств в сельской местности во время весенней посевной кампании в Украине.
Об этом сообщает Agroportal.
Так, семена картофеля будут распределены в девяти наиболее пострадавших областях вдоль линии фронта, среди которых Сумская, Черниговская, Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская.
Отмечается, что в целом будет закуплено 2,6 тысячи тонн сертифицированных семян картофеля, которые будут распределены в форме наборов по 25 кг в каждом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Для участия в тендере поставщикам нужно подать заявку через Глобальный рынок ООН, выбрав тендер: Тендер на закупку семян картофеля для Украины.
Конечный срок подачи заявки: 6 марта 2023, 11:00 (по киевскому времени).
Напомним, что продорганизация ООН начинает грантовую программу для агропроизводителей Западной Украины.