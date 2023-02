ФАО закупить насіннєву картоплю для постраждалих від війни регіонів: як прийняти участь у тендері

ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) оголосила тендер на закупівлю та доставку насіння картоплі для підтримки вразливих домогосподарств у сільській місцевості під час весняної посівної кампанії в Україні.

Про це повідомляє Agroportal.

Так, насіння картоплі буде розподілено у дев'яти найбільш постраждалих областях уздовж лінії фронту, серед яких: Сумська, Чернігівська, Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська та Одеська.

Зазначається, що загалом буде закуплено 2,6 тисяч т сертифікованого насіння картоплі, яке буде розподілено у формі наборів по 25 кг у кожному.

Для участі у тендері постачальникам потрібно подати заявку через Глобальний ринок ООН, обравши тендер: Tender for procurement of potato seeds to Ukraine (Тендер на закупівлю насіння картоплі для України).

Кінцевий термін подання заявки: 6 березня 2023 року, 11:00 (за київським часом).

