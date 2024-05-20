Іспанія анонсувала новий пакет допомоги для України, в який увійдуть ракети до Patriot

Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть танки Leopard, 155-мм боєприпаси, ракети до Patriot, системи протидії безпілотникам тощо.

Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії.

Зазначається, що про новий пакет оголосила очільниця Міноборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання контактної групи у форматі "Рамштайн".

На засіданні, скликаному міністром оборони США Ллойдом Остіном та за присутності міністра оборони України Рустема Умєрова, учасників поінформували про ситуацію на місцях, яка наразі є критичною через російський наступ на Харківському напрямку та атаки на українську критичну інфраструктуру. Крім того, були представлені нагальні та довгострокові потреби ЗСУ.

Міністерка оборони Іспанії оголосила про черговий пакет допомоги, який повинен буде надійти наприкінці червня. За її словами, в нього увійдуть бойові танки Leopard, 155-мм боєприпаси, ракети до Patriot, системи протидії безпілотникам, системи спостереження та стеження і т. д.

Вона нагадала про колективне зобов'язання продовжувати в максимально терміновому порядку надавати підтримку, на яку Україна заслуговує і якої потребує якнайшвидше. Також міністерка наголосила на важливих зусиллях, яких докладає Іспанія, і особливо відзначила підготовку українських солдатів.

Допомога від Іспанії

У липні 2023 року нова влада Іспанії відправила партію військової та гуманітарної допомоги для України. Зокрема, було відправлено чотири подаровані Україні танки моделі Leopard 2A4, які мали доповнити партію з шести Leopard 2 з такими ж характеристиками, передану українській владі раніше, та "різні типи боєприпасів".

19 вересня під час засідання контактної групи "Рамштайн", виконувач обов’язків міністра оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала нові поставки Україні військової та гуманітарної допомоги.

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у іспанській Гранаді у жовтні 2023 року, прем'єр-міністр країни Педро Санчес підтвердив передачу Україні 6 пускових установок для ЗРК Hawk.

До пакету увійшли броньовані транспортні машини, пневматичні командні катери, різні пускові установки, зенітна техніка, ракети надводної оборони, а також спеціальні вантажівки для управління цими системами і санітарні машини.

У лютому 2024 року Іспанія оголосила про передачу Україні нової партії техніки, зокрема, бронетранспортерів М113.

На попередньому засіданні Контактної групи з оборони України в кінці квітня Іспанія оголосила про пакет допомоги з ручними та великокаліберними кулеметами, захищеними транспортними засобами на колесах, бронетранспортерами, протитанковими засобами та гаубицями польової артилерії.

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