Зенітна техніка, ракети і катери: Іспанія надає Україні нову військову допомогу

19 вересня під час засідання контактної групи "Рамштайн", виконувач обов’язків міністра оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала нові поставки Україні військової та гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Міністерство оборони Іспанії.

Роблес розповіла, що незабаром Іспанія передасть Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійдуть броньовані транспортні машини, пневматичні командні катери, а також різні пускові установки, зенітну техніку, ракети надводної оборони, а також спеціальні вантажівки для управління цими системами і санітарні машини.

Щоб підтримувати в належному стані роботу польового госпіталю Role 2+, переданого в серпні, Іспанія відправить значну кількість хірургічного та санітарного матеріалу.

Роблес також відзначила значний прогрес у підготовці український військових на території Іспанії в рамках місії EUMAM Ukraine.

Згідно з повідомленням, близько 4000 військовослужбовців пройдуть підготовку, що вдвічі перевищує ту кількість військових, яку спочатку планувала навчити країна.

"Відповідно до нових потреб України, будуть запропоновані військові курси стрибків з парашутом в аеродинамічній трубі, а також різні спеціальні курси для українських військових сил безпеки", - повідомило Міністерство.

Наостанок Роблес підкреслила, що наразі в іспанських госпіталях лікуються багато тяжкопоранених українських військових. 77 з них отримали необхідну допомогу та протези.

Нагадаємо, 24 липня нову влада Іспанії відправила партію військової та гуманітарної допомоги для України. Судно з відповідним вантажем було відправлено до України вранці в понеділок з порту Сантандер.