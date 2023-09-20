Зенитная техника, ракеты и катера: Испания передаст Украине военную помощь

19 сентября во время заседания контактной группы "Рамштайн" исполняющая обязанности министра обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала новые поставки Украине военной и гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Министерство обороны Испании.

Роблес рассказала, что в скором времени Испания передаст Украине очередной пакет военной помощи, в который войдут бронированные транспортные машины, пневматические командные катера, а также различные пусковые установки, зенитная техника, ракеты надводной обороны, а также специальные грузовики для управления этими системами и санитарные машины.

Чтобы поддерживать в надлежащем состоянии работу полевого госпиталя Role 2+, переданного в августе, Испания отправит значительное количество хирургического и санитарного материала.

Роблес также отметила значительный прогресс в подготовке украинских военных на территории Испании в рамках миссии EUMAM Ukraine.

Согласно сообщению, около 4000 военнослужащих пройдут подготовку, что вдвое превышает количество военных, которое первоначально планировала научить страна.

"В соответствии с новыми потребностями Украины, будут предложены военные курсы прыжков с парашютом в аэродинамической трубе, а также различные специальные курсы для украинских военных сил безопасности", - сообщило Министерство.

Напоследок Роблес подчеркнула, что в настоящее время в испанских госпиталях лечатся многие тяжелораненые украинские военные. 77 из них получили необходимую помощь и протезы.

Напомним, 24 июля новые власти Испании отправили партию военной и гуманитарной помощи для Украины. Судно с ответным грузом было отправлено в Украину утром в понедельник из порта Сантандер.