Британия и Испания выступили против предоставления Украине кассетных боеприпасов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что "не поощряет" использование кассетных боеприпасов, которые США согласились отправить в Украину. Аналогичное мнение высказала и министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Об этом сообщает Sky News.

Сунак напомнил, что Великобритания подписала конвенцию, запрещающую использование кассетных бомб.

"Мы будем продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины против незаконного и неспровоцированного вторжения России, но мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки и недавно – дальнобойное оружие, и надеемся, что все страны смогут продолжать поддерживать Украину", – отметил он.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес считает, что кассетные боеприпасы нельзя отправлять на помощь Украине "ни в коем случае".

"Испания, исходя из твердых обязательств, которые она имеет с Украиной, также имеет твердое обязательство, что определенное оружие и бомбы не могут быть доставлены ни при каких обстоятельствах... Нет – кассетным снарядам и да – помощи для законной обороны Украины", – подчеркнула она.

США передадут Украине кассетные боеприпасы

Министерство обороны США 7 июля объявило о предоставлении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности для удовлетворения ее критически важных потребностей.

Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан подтвердил передачу кассетных боеприпасов Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не будет атаковать российские города и села кассетными боеприпасами. ВСУ их будут использовать только для деоккупации украинских территорий.

Отметим, что в Германии также выступили против поставок Украине кассетных боеприпасов.