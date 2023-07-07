США підтвердили, що дадуть Україні касетні боєприпаси: що увійшло до нового пакету військової допомоги

Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги Україні у сфері безпеки для задоволення її критично важливих потреб. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що це вже 42-те рішення адміністрації президента Джозефа Байдена про виділення допомоги із запасів, наявних у американського Міноборони, з серпня 2021 року.

"Цей пакет забезпечить Україну додатковими артилерійськими системами та боєприпасами, у тому числі високоефективними та надійними вдосконаленими звичайними боєприпасами подвійного призначення, щодо яких адміністрація [Байдена] провела великі консультації з Конгресом та нашими союзниками та партнерами", - зазначають.

Зокрема, передані будуть додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot, ракети AIM-7 для засобів протиповітряної оборони, переносні ЗРК Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), високоточні авіаційні боєприпаси, ракети для комплексів TOW та інші протитанкові системи й ракети.

Також у пакет допомоги увійшли 31 гаубиця калібру 155 мм, артилерійські снаряди калібрів 105 та 155 мм, 32 бойові машини піхоти Bradley, 32 бронемашини Stryker, 27 тактичних машин для відновлення техніки, 10 тактичних машин для буксирування та перевезення техніки.

Крім цього, США передадуть стрілецьку зброю, понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат, а також традиційно – підривні боєприпаси для подолання перешкод, обладнання для розмінування, запчастини та інше польове спорядження.

"США продовжать працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надавати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки", - додали в Міноборони США.

Зазначимо, що в повідомленні відомства не уточнюється, чи є серед озброєння, що передається, касетні боєприпаси. Однак радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван на брифінгу, що пройшов одночасно з його публікацією, очікуване рішення про передачу таких боєприпасів підтвердив.

Він зазначив, що рішення США було засноване на потребах України, яка потребує додаткової артилерії для проведення як оборонних, так і наступальних операцій в умовах, коли Росія сама застосовує касетні боєприпаси проти України - як проти військових, так і по цивільним цілям.

Салліван підкреслив, що Україна запитувала касетні боєприпаси, щоб захистити свою суверенну територію, і вони не будуть застосовуватись по "закордонній території". При цьому, за його словами, боєприпаси, які мають намір передати США, матимуть коефіцієнт суббоєприпасів, які не розриваються, не більше 2,5%, у той час як Росія використовує снаряди такого типу з показниками на рівні 30-40%.

Радник Байдена зазначив, що США відтягували це рішення так довго, як могли, саме через потенційну загрозу від снарядів, що не розірвалися. При цьому він зазначив, що американська влада тісно взаємодіє з Україною, яка віддана зусиллям з розмінування, аби звести до мінімуму наслідки застосування касетних боєприпасів для цивільних осіб, і США продовжать надавати Україні відчутну підтримку в розмінуванні.

Він також дав зрозуміти, що таке "складне" рішення про передачу Україні касетних боєприпасів було прийнято і через те, що російські обстріли і так уже залишили в землі "десятки мільйонів" снарядів, що не розірвалися, і використання в цих же районах касетних боєприпасів Україною все одно не вплине на необхідність їх подальшого розмінування.

Також Салліван підкреслив, що ризики від суббоєприпасів, що не розірвалися, менші, ніж ризик прориву російською армією українських позицій і захоплення нових територій внаслідок нестачі артилерії в української армії. За його словами, українські війська мотивовані використовувати будь-яку зброю так, щоб мінімізувати ризики для населення.

Крім цього, він повідомив, що Україна надала письмові гарантії, що застосовувати касетні боєприпаси "дуже обережно", мінімізуючи всі ризики для цивільних осіб. За словами Саллівана, Україна і сама мотивована так чинити, у чому впевнені й США, оскільки йдеться про захист саме українських громадян.

Він також прокоментував хід українського контрнаступу, вказавши, що йде він тяжко, але українські війська "хоробро і систематично пробивають та рухаються далі і продовжуватимуть робити це". За словами Саллівана, Україна має "істотні ресурси, не задіяні в цій битві, так що історія контрнаступу ще далека від завершення".

Зазначимо, що міжнародну конвенцію, яка забороняє використання, передачу та накопичення касетних боєприпасів, не підписували ані США, ані Росія, ані Україна. Водночас її підписало та ратифікувало багато союзників України, включаючи переважну більшість країн Євросоюзу, Канаду та Японію.

Нагадаємо, що про минулий пакет військової допомоги на суму до 500 мільйонів доларів США оголосили лише 27 червня, а в попередній раз робили це за два тижні до того – 13 червня.