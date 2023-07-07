США подтвердили, что дадут Украине кассетные боеприпасы: что вошло в новый пакет военной помощи

Министерство обороны США объявило о выделении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности для удовлетворения ее критически важных потребностей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что это уже 42-е по счету решение администрации президента Джозефа Байдена о выделении помощи из запасов, имеющихся у американского Минобороны, с августа 2021 года.

"Этот пакет обеспечит Украину дополнительными артиллерийскими системами и боеприпасами, в том числе высокоэффективными и надежными усовершенствованными обычными боеприпасами двойного назначения, по которым администрация [Байдена] провела обширные консультации с Конгрессом и нашими союзниками и партнерами", - указывают в Пентагоне.

В частности, переданы будут дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot, ракеты AIM-7 для средств противовоздушной обороны, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), высокоточные авиационные боеприпасы, ракеты для комплексов TOW, противотанковые системы Javelin и прочие противотанковые системы и ракеты.

Также в пакет помощи вошли 31 гаубица калибра 155 мм, артиллерийские снаряды калибров 105 и 155 мм, 32 боевых машины пехоты Bradley, 32 бронемашины Stryker, 27 тактических машин для восстановления техники, 10 тактических машин для буксировки и перевозки техники.

Помимо этого, США передадут стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат, а также традиционо - подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, оборудование для разминирования, запчасти и прочее полевое снаряжение.

"США продолжат работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставлять Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности", - добавили в Минобороны США.

Отметим, что в сообщении ведомства не уточняется, есть ли среди передаваемого вооружения кассетные боеприпасы. Однако советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан на брифинге, прошедшем одновременно с его публикацией, ожидавшееся решение о передаче таких боеприпасов подтвердил.

Он указал, что решение США было основано на потребностях Украине, которая нуждается в дополнительной артиллерии для проведения как оборонительных, так и наступательных операций в условиях, когда Россия сама применяет кассетные боеприпасы против Украины - как против военных, так и по гражданским целям.

Салливан подчеркнул, что Украина запрашивала кассетные боеприпасы, чтобы защитить свою суверенную территорию, и они не будут применяться "по территории другой страны". При этом, по его словам, боеприпасы, которые намерены передать США, будут иметь коэффициент неразорвавшихся суббоеприпасов не более 2,5%.

Соверник Байдена указал, что США оттягивали это решение так долго, как могли, именно из-за потенциальной угрозы от неразорвавшихся снарядов. При этом он отметил, что американские власти тесно взаимодействуют с Украиной, которая привержена усилиям по развминитрованю, чтобы свести к минимуму последствия применения кассетных боеприпасов для гражданских лиц, и США продолжат оказывать ощутимую поддержку Украине в разминировании.

Также Салливан подчеркнул, что риски от неразорвавшихся суббоеприпасов меньше, чем риски чем риск прорыва российской армией украинских позиций и захвата новых территорий вследствие недостатка артиллерии у украинской армии. По его словам, украинские войска мотивированы использовать любое оружие так, чтобы минимизировать риски для населения.

Помимо этого, он сообщил, что Украина представила письменные гарантии, что не применять кассетные боеприпасы "очень осторожно", минимизируя все риски для гражданских лиц. По словам Салливана, Украина и сама мотивирована так поступать, в чем уверены и США, поскольку речь идет о защите украинских же граждан.

Отметим, что международную конвенцию, которая запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов, не подписывали ни США, ни Россия, ни Украина. В то же время ее подписало и ратифицировало множество союзников Украины, включая подавляющее большинство стран Евросоюза, Канаду и Японию.

Напомним, что о прошлом пакете военной помощи на сумму до 500 миллионов долларов США объявили лишь 27 июня, а в предыдущий раз делали это за две недели до того - 13 июня.