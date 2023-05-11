Оккупанты обстреляли село под Запорожьем кассетными снарядами: есть пострадавшие

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. Повреждены частные дома, авто социальные учреждения и коммунальные сети в Гуляйполе, Орехове, Степногорске и окрестных селах.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"После 70 обстрелов зафиксировано более трех десятков разрушений в 20 населенных пунктах. 60 раз враг бил из артиллерии, 5 из РСЗО, нанес 3 авиационных удара и один ракетный, совершил одну атаку с БПЛА", - отметил Малашко.

По его словам, повреждены частные дома, автомобили, имущество жителей, социальные учреждения и коммунальные сети в Гуляйполе, Орехове, Степногорске и окрестных селах.

Кроме того, с РСЗО враг массированно атаковал Малокатериновку, где 8 человек пострадали от кассетных снарядов. Трое из них - прибывшие по вызову работники скорой помощи.

Ранения получили и местные жители – три человека и две женщины. Им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, накануне российские войска нанесли по Запорожской области 107 ударов. 93 раза они обстреляли регион из артиллерии, 10 раз – из РСЗО. Также были нанесены 3 атаки беспилотниками и авиаудар.