Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и били из тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Днепропетровской области. Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и запустили беспилотник.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, под ударом вражеской артиллерии вечером и ночью находился Никополь.

В результате обстрелов в городе повреждены 3 частных дома, 4 хозяйственные сооружения и авто. Также оборвана линия электропередач.

Кроме того, ночью мобильной огневой группой над областью был сбит один вражеский беспилотник.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, в ночь на 9 мая враг совершил ракетную атаку на область и бил из тяжелой артиллерии по Никопольщине. Обломки российской ракеты упали на четырехэтажку в Днепре. Ранение получила 32-летняя женщина