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Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и били из тяжелой артиллерии

Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и били из тяжелой артиллерии
На Никопольщине снова было громко. Фото: пресс-служба Днепропетровской ОВА

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Днепропетровской области. Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и запустили беспилотник.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, под ударом вражеской артиллерии вечером и ночью находился Никополь.

В результате обстрелов в городе повреждены 3 частных дома, 4 хозяйственные сооружения и авто. Также оборвана линия электропередач.

Фото 2 — Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и били из тяжелой артиллерии
Фото 3 — Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и били из тяжелой артиллерии
Фото 4 — Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и били из тяжелой артиллерии

Кроме того, ночью мобильной огневой группой над областью был сбит один вражеский беспилотник.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, в ночь на 9 мая враг совершил ракетную атаку на область и бил из тяжелой артиллерии по Никопольщине. Обломки российской ракеты упали на четырехэтажку в Днепре. Ранение получила 32-летняя женщина

Автор:
Светлана Манько