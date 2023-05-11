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Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и били из тяжелой артиллерии
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Днепропетровской области. Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и запустили беспилотник.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, под ударом вражеской артиллерии вечером и ночью находился Никополь.
В результате обстрелов в городе повреждены 3 частных дома, 4 хозяйственные сооружения и авто. Также оборвана линия электропередач.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, ночью мобильной огневой группой над областью был сбит один вражеский беспилотник.
Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.
Напомним, в ночь на 9 мая враг совершил ракетную атаку на область и бил из тяжелой артиллерии по Никопольщине. Обломки российской ракеты упали на четырехэтажку в Днепре. Ранение получила 32-летняя женщина