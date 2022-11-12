При обстреле Запорожья среди многоэтажек упали неразорвавшиеся кассетные снаряды: жителей эвакуируют

В результате атаки по Запорожью 12 ноября в одном из жилых районов города упали неразорвавшиеся кассетные снаряды. Об этом сообщил в Telegram секретарь Запорожского городского совета, исполняющий обязанности мэра Анатолий Куртев.

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"В зоне возможной детонации неразорвавшихся снарядов находятся шесть жилых многоквартирных домов. Мы уже начали эвакуировать оттуда людей", - написал чиновник.

По его словам, часть жителей уехала самостоятельно, а часть отвозится муниципальным транспортом в ближайшие территориальные информационные центры, где людей кормят и при необходимости оказывают им медицинскую помощь.

"Сейчас запланировано, что временная эвакуация продлится до завтра. Сейчас дома и прилегающая к ним территория находятся под наблюдением сотрудников Нацполиции. Сохраняем спокойствие, не паникуем и следим за информацией. Специалисты делают свое дело", - заверил Куртев.

В свою очередь, как сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, российские войска выпустили по Запорожью снаряд из ракетного комплекса "Искандер-К".

"Ракета была нашпигована 54 кассетными зарядами. Они не разорвались и упали в Шевченковском районе города около шести жилых домов. Эти кассетные снаряды могут сдетонировать в любой момент. Внутри кассетного снаряда сотни металлических мелких элементов, которые при детонировании разлетаются вокруг и легко "прошивают" даже бетонные конструкции", - отметил он.

Фото: Главное управление полиции в Запорожской области Фото: Главное управление полиции в Запорожской области Фото: Главное управление полиции в Запорожской области Фото: Главное управление полиции в Запорожской области Фото: Главное управление полиции в Запорожской области Фото: Главное управление полиции в Запорожской области Фото: Главное управление полиции в Запорожской области

Как сообщили, в свою очередь, в Главном управлении полиции в Запорожской области около 16:30 прогремели два мощных взрыва: в эпицентре поражения оказались несколько улиц.

"На местах происшествия работают полицейские, сотрудники ГСЧС, УСБУ, медики и представители местных властей. Правоохранители изымают обломки разорванных ракет, документируют последствия военного преступления... В безопасные места эвакуировано 29 жителей, еще 59 выехали самостоятельно. Сейчас продолжается разминирование территории", - сказано в сообщении.

Напомним также, что 6 ноября в результате ракетного обстрела Запорожья было разрушено двухэтажное здание коммерческого предприятия. Еще одна ракета упала в частном секторе: взрывной волной и обломками были повреждены частные здания и два автомобиля.