Окупанти обстріляли Запоріжжя, одна людина загинула

Армія країни-агресора РФ в ніч на неділю, 6 листопада, обстріляла ракетами Запоріжжя, є руйнування та жертва.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Результатом нічного ракетного удару ворога по Запоріжжю стало руйнування двоповерхової будівлі комерційного підприємства. Масштабну пожежу ліквідовували наші вогнеборці", - зазначив він.

За його інформацією, попередньо загинула одна людина. Триває розбір завалів.

Крім того, ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два авто.

Нагадаємо, окупанти в ніч на суботу, 5 листопада, обстріляли ракетами вільнянщину Запорізької області.