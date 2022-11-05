У Бахмуті внаслідок обстрілів окупантів загинула людина та пошкоджені будинки

Російські окупаційні війська вночі 5 листопада черговий раз атакували населені пункти в Донецькій області. В результаті одна людина загинула, також пошкоджені будинки.

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Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці — влучили у зелену зону, обійшлося без жертв і руйнувань.

На Донецькому напрямку без постраждалих, але є руйнування: у Курахівці пошкоджено приватний будинок, у Георгіївці Мар'їнської громади загорілася церква.

"На Горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут: одна людина загинула, пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок. Також відбувалися обстріли по околицях Торецької і Світлодарської громад — без жертв", - зазначив Кириленко.

На Лисичанському напрямку вночі під артобстріл потрапив Лиман. Інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань встановлюється.

Нагадаємо, вночі 27 жовтня противник атакував одне із промислових підприємств Краматорська Донецької області.