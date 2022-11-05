В Бахмуте в результате обстрелов оккупантов погиб человек и повреждены дома

Российские оккупационные войска ночью 5 ноября в очередной раз атаковали населенные пункты в Донецкой области. В результате один человек погиб, также повреждены дома.

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Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, ночью россияне нанесли ракетный удар по Дружковке — попали в зеленую зону, обошлось без жертв и разрушений.

На Донецком направлении без пострадавших, но есть разрушение: в Кураховке поврежден частный дом, в Георгиевке Марьинской общины загорелась церковь.

"На Горловском направлении больше всего пострадал Бахмут: один человек погиб, повреждено админздание и частный дом. Также были обстрелы по окрестностям Торецкой и Светлодарской общин без жертв", - отметил Кириленко.

На Лисичанском направлении ночью под артобстрел попал Лиман. Информация о пострадавших и объемах разрушений устанавливается.

Напомним, ночью 27 октября противник атаковал одно из промышленных предприятий Краматорска Донецкой области.