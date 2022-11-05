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В Бахмуте в результате обстрелов оккупантов погиб человек и повреждены дома
Российские оккупационные войска ночью 5 ноября в очередной раз атаковали населенные пункты в Донецкой области. В результате один человек погиб, также повреждены дома.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, ночью россияне нанесли ракетный удар по Дружковке — попали в зеленую зону, обошлось без жертв и разрушений.
На Донецком направлении без пострадавших, но есть разрушение: в Кураховке поврежден частный дом, в Георгиевке Марьинской общины загорелась церковь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"На Горловском направлении больше всего пострадал Бахмут: один человек погиб, повреждено админздание и частный дом. Также были обстрелы по окрестностям Торецкой и Светлодарской общин без жертв", - отметил Кириленко.
На Лисичанском направлении ночью под артобстрел попал Лиман. Информация о пострадавших и объемах разрушений устанавливается.
Напомним, ночью 27 октября противник атаковал одно из промышленных предприятий Краматорска Донецкой области.