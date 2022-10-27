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Армия РФ атаковала промышленное предприятие в Краматорске
Ночью 27 октября противник атаковал одно из Краматорских промышленных предприятий Донецкой области, сообщил утром в Facebook мэр города Александр Гончаренко.
"Беспокойная ночь в Краматорскую – оккупанты обстреляли очередное промышленное предприятие города . Без жертв , но есть разрушение », - резюмировал городской голова.
Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в свою очередь сообщил, что за минувшие сутки россияне убили трех человек в Бахмуте. Еще 2 человека за 26 октября получили ранения.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - уточнил Кириленко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, в ночь на 27 октября под вражеский огонь попало Запорожье. Без электроснабжения остались объекты инфраструктуры. Также в результате российских обстрелов произошли пожары.
В это же время враг ударил по одной из общин Киевской области. Спасатели ликвидируют пожары и последствия удара. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.