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В Бахмуте россияне убили одного человека и сожгли здание техникума
Российская армия ночью 26 октября в очередной раз атаковала населенные пункты в Донецкой области. В результате один человек погиб, также зафиксированы разрушения.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Около 3:10 ночи оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке. По предварительной информации, пострадавших нет, но уничтожено здание колледжа и повреждены многоэтажки.
В результате российских обстрелов Бахмута один человек погиб, выгорело здание техникума, пострадали частные дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"На Донецком направлении россияне стреляли по Первомайскому Очеретинской громады и Марьинке, Красногоровке и Екатериновке Марьинской громады — информация о жертвах и разрушениях не поступала", — добавил Кириленко, отметив, что прифронтовые громады в центре и на севере области в очередной раз также попали под вражеский огонь.
Этой же ночью армия страны-агрессора РФ обстреляла Орехов и село Преображенка Запорожской области. Оккупанты применили реактивные системы залпового огня с зажигательными боеприпасами.
Кроме того, оккупационные войска Российской Федерации продолжают наносить удары по Харьковщине. За прошедшие сутки под вражеский огонь попали расположенные у линии столкновения и границы с населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области.