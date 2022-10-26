В Бахмуте россияне убили одного человека и сожгли здание техникума

Российская армия ночью 26 октября в очередной раз атаковала населенные пункты в Донецкой области. В результате один человек погиб, также зафиксированы разрушения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Около 3:10 ночи оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке. По предварительной информации, пострадавших нет, но уничтожено здание колледжа и повреждены многоэтажки.

В результате российских обстрелов Бахмута один человек погиб, выгорело здание техникума, пострадали частные дома.

"На Донецком направлении россияне стреляли по Первомайскому Очеретинской громады и Марьинке, Красногоровке и Екатериновке Марьинской громады — информация о жертвах и разрушениях не поступала", — добавил Кириленко, отметив, что прифронтовые громады в центре и на севере области в очередной раз также попали под вражеский огонь.

Этой же ночью армия страны-агрессора РФ обстреляла Орехов и село Преображенка Запорожской области. Оккупанты применили реактивные системы залпового огня с зажигательными боеприпасами.

Кроме того, оккупационные войска Российской Федерации продолжают наносить удары по Харьковщине. За прошедшие сутки под вражеский огонь попали расположенные у линии столкновения и границы с населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области.