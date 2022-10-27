Армия РФ обстреляла окрестности Запорожья

Ночью 27 октября армия страны-агрессора РФ нанесла удар по окрестностям Запорожья и пригороду. Без электроснабжения остались объекты инфраструктуры.

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Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Проклятые решисты не могут успокоиться и снова атакуют город. От вражеских обстрелов пострадали окрестности Запорожья и пригорода", - отметил Куртев.

По его словам, в результате российских обстрелов произошли пожары.

"В настоящее время объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения. В некоторых зданиях вылетели стекла", - сообщил Куртев.

Он подчеркнул, что работы по ликвидации вражеских обстрелов продолжаются.

"Ночью враг атаковал окрестности областного центра. По предварительной информации, это были три снаряда реактивных систем залпового огня "смерч". Пострадавших нет", - добавил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, разрушения получил объект инфраструктуры. Возник пожар, который был своевременно ликвидирован сотрудниками ГСЧС.

"Оккупант хочет уничтожить все. Оставить нас без света, воды, газа, отопления. Но это ему не удастся, потому что враг уже обречен", - подчеркнул Старух.

Напомним, утром 21 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетные удары по Запорожью. Пострадали жилые дома и городская инфраструктура.