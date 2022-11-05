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Оккупанты обстреляли Запорожскую область, повреждены здания предприятий
Армия страны-агрессора РФ в ночь на субботу, 5 ноября, обстреляла ракетами вольнянщину Запорожской области.
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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Сегодня после полуночи враг атаковал ракетами С-300 вольнянщину. В результате ударов повреждены здания трех предприятий и автомобили", - отметил он .
По его словам, пострадавших в результате обстрелов нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, армия страны-агрессора РФ 4 ноября нанесла ракетный удар по населенным пунктам Запорожской области.