Оккупанты обстреляли Запорожскую область, повреждены здания предприятий

Армия страны-агрессора РФ в ночь на субботу, 5 ноября, обстреляла ракетами вольнянщину Запорожской области.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня после полуночи враг атаковал ракетами С-300 вольнянщину. В результате ударов повреждены здания трех предприятий и автомобили", - отметил он .

По его словам, пострадавших в результате обстрелов нет.

Напомним, армия страны-агрессора РФ 4 ноября нанесла ракетный удар по населенным пунктам Запорожской области.