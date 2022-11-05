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Оккупанты обстреляли Никопольщину из "градов", повреждены дома
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на субботу, 5 ноября, оккупанты обстреляли из "градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину и еще две громады, повреждены дома и газопровод.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Он отметил, что военные уничтожили над областью еще один вражеский дрон-камикадзе и сбили курсирующий боеприпас в Синельниковском районе.
"Стреляли из временно оккупированного Энергодара по трем общинам - Красногригоревской, Марганецкой и Никопольской. Больше всего досталось Никополю. На ночной город враг направил почти 40 снарядов ", - сообщил Резниченко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, в результате обстрелов занялись два пожара. Пожарные пламя уже утихомирили.
Кроме того, повреждены полтора десятка многоэтажных и частных домов, хозяйственные сооружения и газопровод. Российские снаряды попали и по местному лицею, промышленному и транспортному предприятиям. Повреждены производственные мощности и имущество.
"К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых", - добавил глава ОВА.
Напомним, в ночь на 4 ноября оккупанты ударили "градами" и тяжелой артиллерией по четырем общинам, также над областью сбили вражеские дроны.