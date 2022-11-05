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- Війна Війна
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- Суспільство
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Окупанти обстріляли Нікопольщину з "градів", пошкоджені будинки
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на суботу, 5 листопада, окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину та ще дві громади, пошкоджені будинки та газопровід.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Він зазначив, що військові знищили над областю ще один ворожий дрон-камікадзе та збили курсуючий боєприпас у Синельниківському районі.
"Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. Найбільше дісталося Нікополю. На нічне місто ворог скерував майже 40 снарядів", - повідомив Резніченко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його словами, внаслідок обстрілів зайнялися дві пожежі. Вогнеборці полум’я уже утихомирили.
Крім того, понівечені з півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід. Російські снаряди поцілили і по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствах. Пошкоджені виробничі потужності та майно.
"На щастя, всюди минулося без загиблих та поранених", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, в ніч на 4 листопада окупанти ударили "градами" та важкою артилерією по чотирьох громадах, також над областю збили ворожі дрони.