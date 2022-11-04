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На Дніпропетровщині збили 8 іранських дронів-камікадзе
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 4 листопада окупанти ударили "Градами" та важкою артилерією по чотирьох громадах, також над областю збили ворожі дрони.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Обстріляли "Градами" та важкою артилерією 4 громади - Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. Минулося без постраждалих", - зазначив він.
У Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, на Дніпропетровщині збили 8 ворожих дронів.
"Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі", - додав Резніченко.
Нагадаємо, В ніч на 2 листопада на Дніпропетровщині збили 6 іранських дронів-камікадзе.