На Дніпропетровщині збили 8 іранських дронів-камікадзе

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 4 листопада окупанти ударили "Градами" та важкою артилерією по чотирьох громадах, також над областю збили ворожі дрони.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Обстріляли "Градами" та важкою артилерією 4 громади - Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. Минулося без постраждалих", - зазначив він.

У Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач.

Крім того, на Дніпропетровщині збили 8 ворожих дронів.

"Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі", - додав Резніченко.

Нагадаємо, В ніч на 2 листопада на Дніпропетровщині збили 6 іранських дронів-камікадзе.