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На Днепропетровщине сбили 8 иранских дронов-камикадзе
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 4 ноября оккупанты ударили "Градами" и тяжелой артиллерией по четырем громадам, также над областью сбили вражеские дроны.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией 4 громады - Никопольскую, Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую. Прошло без пострадавших ", - отметил он.
В Красногригорьевской громаде повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборвана линия электропередач.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, на Днепропетровщине сбили 8 вражеских дронов.
"Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в Никопольском районе", - добавил Резниченко.
Напомним, в ночь на 2 ноября на Днепропетровщине сбили 6 иранских дронов-камикадзе.