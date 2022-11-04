На Днепропетровщине сбили 8 иранских дронов-камикадзе

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 4 ноября оккупанты ударили "Градами" и тяжелой артиллерией по четырем громадам, также над областью сбили вражеские дроны.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией 4 громады - Никопольскую, Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую. Прошло без пострадавших ", - отметил он.

В Красногригорьевской громаде повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборвана линия электропередач.

Кроме того, на Днепропетровщине сбили 8 вражеских дронов.

"Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в Никопольском районе", - добавил Резниченко.

Напомним, в ночь на 2 ноября на Днепропетровщине сбили 6 иранских дронов-камикадзе.