Оккупанты ракетами С-300 повредили газовую трубу в Запорожской области

Армия страны-агрессора РФ 4 ноября нанесла ракетный удар по населенным пунктам Запорожской области.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня ночью противник нанес удар ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожского района", – отметил Старух.

По его словам, в результате попадания одной из ракет повреждена газовая труба на открытой территории, возник пожар, который уже ликвидирован спасателями.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, 31 октября оккупанты обстреляли ракетами Запорожья, повреждены объекты критической инфраструктуры.