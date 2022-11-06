Оккупанты обстреляли Запорожье, один человек погиб

Армия страны-агрессора РФ в ночь на воскресенье, 6 ноября, обстреляла ракетами Запорожье, есть разрушения и жертва.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Результатом ночного ракетного удара врага по Запорожью стало разрушение двухэтажного здания коммерческого предприятия. Масштабный пожар ликвидировали наши пожарные" , - отметил он.

По его информации, предварительно погиб один человек. Продолжается разбор завалов.

Кроме того, еще одна ракета упала на земельный участок в частном секторе. Взрывной волной и обломками повреждены окна частных построек и два авто.

Напомним, оккупанты в ночь на субботу, 5 ноября, обстреляли ракетами вольнянщину Запорожской области.