Российские войска за сутки 71 раз обстреляли Запорожскую область: есть разрушения, пострадал один человек

Армия Российской Федерации за последние сутки 71 раз атаковала Запорожскую область. Под вражеский огонь попали 35 объектов инфраструктуры в 16 населенных пунктах. Об этом сообщил утром 10 ноября руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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По сообщению ГУНП в Запорожской области в регионе целью оккупантов стали следующие населенные пункты: Гуляйполе, Успеновка, Тимировка, Шевченко, Железнодорожное, Щербаки, Новоандреевка, Дорожнянка, Ольговское, Малая Токмачка, Полтавка, Новоданиловка, Червоное, Степно.

Граждане сообщили о разрушении 11 зданий в результате российской агрессии. По информации Тимошенко, один человек получил ранения.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что около 07:00 10 ноября враг 2 ракетами, вероятно С-300, ударил по агропредприятию на Вильнянщине. Повреждены хозяйственные постройки и техника. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Ранее, 8 ноября, армия страны-агрессора выпустила ракеты С-300 по одному из сел Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 ноября оккупанты обстреляли ракетами Запорожье. В результате обстрела разрушено двухэтажное здание коммерческого предприятия, один человек погиб.