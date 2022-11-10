Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Российские войска за сутки 71 раз обстреляли Запорожскую область: есть разрушения, пострадал один человек

Российские войска за сутки 71 раз обстреляли Запорожскую область: есть разрушения, пострадал один человек

Армия Российской Федерации за последние сутки 71 раз атаковала Запорожскую область. Под вражеский огонь попали 35 объектов инфраструктуры в 16 населенных пунктах. Об этом сообщил утром 10 ноября руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

По сообщению ГУНП в Запорожской области в регионе целью оккупантов стали следующие населенные пункты: Гуляйполе, Успеновка, Тимировка, Шевченко, Железнодорожное, Щербаки, Новоандреевка, Дорожнянка, Ольговское, Малая Токмачка, Полтавка, Новоданиловка, Червоное, Степно.

Фото 2 — Российские войска за сутки 71 раз обстреляли Запорожскую область: есть разрушения, пострадал один человек
Фото 3 — Российские войска за сутки 71 раз обстреляли Запорожскую область: есть разрушения, пострадал один человек
Фото 4 — Российские войска за сутки 71 раз обстреляли Запорожскую область: есть разрушения, пострадал один человек
Фото 5 — Российские войска за сутки 71 раз обстреляли Запорожскую область: есть разрушения, пострадал один человек
Фото 6 — Российские войска за сутки 71 раз обстреляли Запорожскую область: есть разрушения, пострадал один человек
Фото 7 — Российские войска за сутки 71 раз обстреляли Запорожскую область: есть разрушения, пострадал один человек
Фото 8 — Российские войска за сутки 71 раз обстреляли Запорожскую область: есть разрушения, пострадал один человек
Фото 9 — Российские войска за сутки 71 раз обстреляли Запорожскую область: есть разрушения, пострадал один человек

Граждане сообщили о разрушении 11 зданий в результате российской агрессии. По информации Тимошенко, один человек получил ранения.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что около 07:00 10 ноября враг 2 ракетами, вероятно С-300, ударил по агропредприятию на Вильнянщине. Повреждены хозяйственные постройки и техника. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Ранее, 8 ноября, армия страны-агрессора выпустила ракеты С-300 по одному из сел Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 ноября оккупанты обстреляли ракетами Запорожье. В результате обстрела разрушено двухэтажное здание коммерческого предприятия, один человек погиб.

Автор:
Вита Молодан