В Запорожской области оккупанты собираются ввести визовый режим с Украиной

Для въезда на временно оккупированную территорию Запорожской области российские захватчики хотят ввести новый пропускной режим и визы.

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Об этом сообщает Бердянский городской совет.

"Жителям, которым нужно будет приехать в оккупацию, теперь может понадобиться виза для въезда на оккупированную территорию. Новый пропускной режим рашисты якобы собираются ввести с 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом рассказывают сами российские военные на блокпоста в Васильевке.

"Людям, которые выезжают из оккупации, угрожают, что те больше не смогут вернуться назад, потому что скоро будет введен визовый режим", - отмечают в Бердянском городском совете.

Там подчеркивают, что планы захватчиков будут разрушены ВСУ, ведь все оккупированные территории обязательно будут освобождены, а Бердянск навсегда был, есть и будет украинским городом.

Отметим, Бердянск — город, который украинцы любят за яркий курортный сезон и теплое Азовское море. Сейчас каждый может ускорить деоккупацию этого замечательного города. Недавно в "Дію" добавили новую военную облигацию - "Бердянск", которая имеет процентную ставку 14% и дату выплаты до 10.05.2023 года.