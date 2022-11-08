РФ устанавливает на оккупированных территориях "зубы дракона", - разведка Британии

Россия начала строительство оборонных сооружений на оккупированных территориях Украины, чтобы предотвратить продвижение Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что Россия начала строительство оборонных сооружений вокруг оккупированного города Мариуполь. Для этого два завода производят бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона".

Они установлены между Мариуполем и селом Никольское и селом Старый Крым.

В разведке Британии подчеркивают, что Мариуполь является частью российского "сухопутного моста" из России в Крым и ключевой логистической линией связи.

Такие укрепления также были отправлены для подготовки оборонительных укреплений в оккупированных населенных пунктах Запорожской и Херсонской областях. Таким образом, Россия укрепляет свои линии во всех районах оккупации.

Кроме того, в разведке напоминают, что владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о строительстве укрепленной "линии Вагнера" – обороны в оккупированной Россией Луганской области.

"Эта деятельность предполагает, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокоэшелонированной обороны по своей нынешней линии фронта, что, вероятно, будет предотвращать любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва", - подчеркивают в разведке Британии.

Ранее в разведке Британии сообщали, что основатель частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин массово вербует заключенных из российских тюрем с ВИЧ и гепатитом С для дальнейшего их привлечения к строительству системы оборонных укреплений на Донбассе.