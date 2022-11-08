РФ встановлює на окупованих територіях "зуби дракона", - розвідка Британії

Росія почала будівництво оборонних споруд на окупованих територіях України, щоб запобігти просуванню Збройних сил України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що Росія почала будівництво оборонних споруд навколо окупованого міста Маріуполь. Для цього два заводи виготовляють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як “зуби дракона”.

Вони встановлені між Маріуполем та селом Микільське та до села Старий Крим.

У розвідці Британії підкреслюють, що Маріуполь є частиною російського "сухопутного мосту" із Росії до Криму, ключової логістичної лінії зв'язку.

Такі укріплення також відправили для підготовки оборонних укріплень в окупованих населених пунктах Запоріжської та Херсонської області. Таким чином Росія зміцнює свої лінії в усіх районах окупації.

Крім того, у розвідці нагадують, що власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив про будівництво укріпленої "лінії Вагнера" - оборони в окупованій Росією Луганській області.

"Ця діяльність передбачає, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокоешелонованої оборони за своєю нинішньою лінією фронту, що, ймовірно, запобігатиме будь-якому швидкому просуванню України у разі прориву", - підкреслюють у розвідці Британії.

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що засновник приватної військової кампанії “Вагнер” Євген Пригожин масово вербує в’язнів із російських тюрем із ВІЛ та гепатитом С для подальшого їхнього залучення до будівництва системи оборонних укріплень на Донбасі.