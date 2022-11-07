Оккупанты готовят провокативные обстрелы населенных пунктов Херсонщины и вывозят оттуда награбленное имущество, - разведка

Российские оккупанты готовят провокативные обстрелы населенных пунктов Херсонской области и намерены обвинить в этом силы обороны Украины. Также через Каховскую ТЭС на территорию по правому на левый берег Днепра едут смешанные колонны военной и гражданской техники. Большинство машин в колоннах – это машины с награбленным имуществом. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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"Рашисты рассылают СМС-сообщения жителям временно оккупированных районов Херсонской области, которые пользуются услугами мобильной связи российских операторов. В них сообщается о якобы намерении командования ВСУ осуществить массированный артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры. Следовательно, содержится призыв эвакуироваться на левый берег. о введении комендантского часа в течение суток", - сообщает пресс-служба ГУР.

В сообщении сказано, что высока вероятность совершения в ближайшие дни провокационных обстрелов жилых районов с целью обвинения украинских Сил обороны. Также ожидается продление срока действия комендантского часа для скрытого заведения новых сил на правый берег.

"В течение трех суток через Каховскую ГЭС идут смешанные колонны военной техники со стороны СМТ Казацкое в направлении села Цукуры (с правого на левый берег Днепра). Большинство машин это тентованные грузовые и гражданские автомобили упакованы награбленным имуществом. Отмечается, что кроме бытовой техники массово вывозят пластиковые стеклопакеты для окон", – сообщают в ГУР.

Также, согласно сообщению, сейчас происходит массовое мародерство в оккупированных населенных пунктах правобережья.

"В частности, в Бериславском районе оккупанты методически грабят частные дома, магазины и склады. Полностью разграблено имущество Бериславской подстанции районной электросети (машины, оборудование, приборы, ремонтные материалы)", - сообщает пресс-служба.

Напомним, российские захватчики проводят мероприятия насильственной "эвакуации" населения с временно захваченных территорий, в частности, в Херсонской области. Так, в Бериславе оккупанты приказали местным жителям уехать до 10 ноября.

Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готова взорвать дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, что приведет к быстрому затоплению водами Днепра более 80 населенных пунктов, в том числе областного центра.

Институт изучения войны также утверждает, что российские кафиры сейчас создают информационные условия, чтобы оправдать свое отступление на Херсонщине, для чего хотят как раз атаковать Каховскую ГЭС, обвинив в этом украинскую сторону.