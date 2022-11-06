"Заявляють про підрив дамби Каховської ГЕС": у Бериславі окупанти наказали місцевим жителям виїхати до 10 листопада

Російські загарбники проводять заходи насильницької "евакуації" населення з тимчасово захопленої територій, зокрема в Херсонській області. Так, в Берислав окупанти наказали місцевим жителям виїхати до 10 листопада.

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Про це 6 листопада повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Основною причиною окупанти вказують можливе руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС", — з'ясували військові.

Депортація супроводжується іншими порушеннями законів війни. У Херсонській області росіяни масово знищуються приватні катери на узбережжях Дніпра, привласнюють двигуни та інше майно з плавзасобів.

Затоплення цивільних суден призвело до того, що частина пального потрапила в дельту річки та безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку “Нижньодніпровський”.

Крім того, у Каховці тривають жорсткі адміністративно-поліцейські заходи. ЗСУ завдали удару по будівлі, де перебувало до 200 військовослужбовців противника. Окупанти намагаються приховати наслідки.

Також протягом дня 6 листопада українська авіація завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони окупантів.

Військові українських ракетних військ і артилерії за добу уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об’єктів противника.

Раніше президент Володимир Зеленський попереджав, що Росія готова підірвати дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції у Херсонській області, що призведе до швидкого затоплення водами Дніпра понад 80 населених пунктів, зокрема й обласного центру.

Інститут вивчення війни також стверджує, що російські окупанти зараз створюють інформаційні умови, щоб виправдати свій відступ на Херсонщині, для чого хочуть якраз атакувати Каховську ГЕС, звинувативши в цьому українську сторону.