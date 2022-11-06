"Заявляют о подрыве дамбы Каховской ГЭС": в Бериславе оккупанты приказали местным жителям уехать до 10 ноября

Российские захватчики проводят мероприятия насильственной "эвакуации" населения с временно захваченной территории, в частности в Херсонской области. Так, в Бериславе оккупанты приказали местным жителям уехать до 10 ноября.

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Об этом 6 ноября сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Основной причиной оккупанты указывают возможное разрушение Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС", - выяснили военные.

Депортация сопровождается другими нарушениями законов войны. В Херсонской области россияне массово уничтожаются частные катера на побережье Днепра, присваивают двигатели и другое имущество с плавсредств.

Затопление гражданских судов привело к тому, что часть горючего попала в дельту реки да непосредственно грозит экосистеме Национального природного парка " Нижнеднепровский".

Кроме того, в Каховке продолжаются жесткие административно-полицейские меры. ВСУ нанесли удар по зданию, где находилось до 200 военнослужащих противника. Оккупанты пытаются скрыть последствия.

Также в течение дня 6 ноября украинская авиация нанесла по врагу 18 ударов. Поражены 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны оккупантов.

Украинские ракетные войска за сутки поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и ряд других важных военных объектов противника.

Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готова взорвать дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, что приведет к быстрому затоплению водами Днепра более 80 населенных пунктов, в том числе областного центра.

Институт изучения войны также утверждает, что российские оккупанты сейчас создают информационные условия, чтобы оправдать свое отступление на Херсонщине, для чего хотят как раз атаковать Каховскую ГЭС, обвинив в этом украинскую сторону.