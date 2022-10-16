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Росіяни розпочали евакуацію "держустанов" з Херсонської області до Криму
Загарбники посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих "державних" установ.
Про це повіжомляє Генштаб.
За наявною інформацією Генштабу, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.
"Рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах російської федерації значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області", - сказано в повідомленні Генштабу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
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