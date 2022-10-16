Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Прикордонники розповіли, чи існує загроза наступу військ РФ із Білорусі

Прикордонники розповіли, чи існує загроза наступу військ РФ із Білорусі

Українські прикордонники заявили, що ситуація на кордоні з Білоруссю зараз є контрольованою, а українська розвідка стежить за переміщенням військ РФ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Після прибуття перших ешелонів із солдатами РФ на територію Білорусі прикордонна служба не зафіксувала змін у характері дій тих підрозділів збройних сил РБ, які перебувають на посиленні кордону з Україною.

"Ми не фіксуємо змін у характері дій тих підрозділів збройних сил РБ, які перебувають на посиленні кордону з Україною, ні в кількісному складі, ні в характері їх дій загалом. Звичайно, і підрозділи розвідки та всі підрозділи сил безпеки та оборони вивчають та відстежують ситуацію щодо самої Білорусі, вглиб території країни, через заяви, які робить керівництво цієї держави", - каже Демченко.

Нагадаємо, що 15 жовтня до Білорусі прибули перші ешелони із солдатами РФ зі складу регіонального угруповання військ.