Прикордонники розповіли, чи існує загроза наступу військ РФ із Білорусі

Українські прикордонники заявили, що ситуація на кордоні з Білоруссю зараз є контрольованою, а українська розвідка стежить за переміщенням військ РФ.

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Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Після прибуття перших ешелонів із солдатами РФ на територію Білорусі прикордонна служба не зафіксувала змін у характері дій тих підрозділів збройних сил РБ, які перебувають на посиленні кордону з Україною.

"Ми не фіксуємо змін у характері дій тих підрозділів збройних сил РБ, які перебувають на посиленні кордону з Україною, ні в кількісному складі, ні в характері їх дій загалом. Звичайно, і підрозділи розвідки та всі підрозділи сил безпеки та оборони вивчають та відстежують ситуацію щодо самої Білорусі, вглиб території країни, через заяви, які робить керівництво цієї держави", - каже Демченко.

Нагадаємо, що 15 жовтня до Білорусі прибули перші ешелони із солдатами РФ зі складу регіонального угруповання військ.