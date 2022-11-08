У Запорізькій області окупанти збираються запровадити візовий режим з Україною

Для в'їзду на тимчасово захоплену територію Запорізької області російські загарбники хочуть запровадити новий пропускний режим і "візи".

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Про це повідомляє Бердянська міська рада.

"Жителям, яким потрібно буде приїхати у окупацію, тепер може знадобитися віза для в'їзду на окуповану територію.Новий пропускний режим рашисти нібито збираються запровадити з 1 січня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про це розповідають самі російські військові на блокпосту у Василівці.

"Людям, які виїжджають з окупації, погрожують, що ті більше не зможуть повернутися назад, бо скоро буде запроваджено візовий режим", - зазначають у Бердянській міскій раді.

Там підкреслюють, що плани загарбників будуть зруйновані ЗСУ, адже всі окуповані території обов’язково будуть звільнені, а Бердянськ назавжи був, є і буде українським містом.

Зазначимо, Бердянськ — це місто, яке українці люблять за яскравий курортний сезон та тепле Азовське море. Зараз кожен може пришвидшити деокупацію цього чудового міста. Нещодавно у "Дію" додали нову облігацію — "Бердянськ", що має процентну ставку 14% та дату виплати до 10.05.2023 року.