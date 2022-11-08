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Оккупанты выпустили ракеты С-300 по Запорожской области
Армия страны-агрессора 8 ноября выпустила ракеты С-300 по одному из сел Запорожской области.
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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Сегодня с утра российские террористы нанесли удар ракетами С-300 по одному из сел Запорожского района", - отметил Старух.
По его словам, один вражеский боеприпас взорвался, повредив дом и постройки, другая ракета разорвалась в поле.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в ночь на 6 ноября оккупанты обстреляли ракетами Запорожья. В результате обстрела разрушено двухэтажное здание коммерческого предприятия, один человек погиб.