Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов, — WP

Белый дом планирует 7 июля официально объявить о передаче Украине кассетных боеприпасов. Соответствующее решение одобрил президент США Джозеф Байден.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Заметим, что такой шаг предполагает обход законодательства США, запрещающего производство, использование или передачу кассетных боеприпасов. Вашингтон, как утверждают источники издания, решился на него с целью помочь Украине с контрнаступлением. Решение было принято после многомесячных внутренних административных дебатов.

Администрация президента США Джозефа Байдена получила от Киева запрос на поставку кассетных боеприпасов еще в декабре 2022 года. Через несколько месяцев Украина включила кассетные бомбы в запрос помощи от США, чтобы сбрасывать снаряды с беспилотников на российские силы.

Почему Украина месяцами не может получить кассетные боеприпасы

Официально Белый дом продолжал игнорировать просьбу Киева. Основная причина заключалась в том, что страны Запада пытаются отказаться от кассетных боеприпасов. Более 120 государств присоединились к конвенции, запрещающей их использование как "негуманное и неизбирательное" вооружение .

В то же время США, Украина и Россия, активно использующие их в Украине, не являются сторонами конвенции. Восемь из 31 членов НАТО, включая Соединенные Штаты, не ратифицировали конвенцию .

В то же время, хотя США использовали кассетные боеприпасы в каждой большой войне, начиная с Кореи, официально новые боеприпасы не производились годами. По подсчетам Human Rights Watch, взятым из отчетов Министерства обороны, на складах остается 4,7 миллиона кассетных снарядов , ракет, ракет и бомб, содержащих более 500 миллионов суббоеприпасов или бомб.

Как США пришли к передаче Украине кассетных боеприпасов

Кроме того, что Украина систематически призывала Белый дом включить этот тип боеприпасов в пакеты помощи, внутри США также росла поддержка такой помощи.

В марте группа из членов Конгресса США от Республиканской партии написала письмо-обращение к Джо Байдену с призывом предоставить Украине кассетные боеприпасы DPICM. Республиканцы, а также демократы, обратившиеся к Байдену, считают, что кассетные боеприпасы могут помочь ВСУ прорвать укрепленные российские линии. По информации The Washington Post, этот аргумент и стал решающим при принятии решения о передаче кассетных боеприпасов.

По данным Reuters, это вооружение войдет в следующий пакет военной помощи от Штатов.