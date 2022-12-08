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В Белом доме обсуждают передачу Украине кассетных боеприпасов - CNN
По информации американского телеканала CNN, администрация президента США Джозефа Байдена получила от Киева запрос на поставку кассетных боеприпасов. Вашингтон рассматривает вариант поставки такого оружия уже несколько месяцев.
Россия продолжает использовать кассетные боеприпасы с разрушительным эффектом в Украине. При этом для ВСУ кассетные боеприпасы могут решить две основные проблемы: потребность в большем количестве боеприпасов для артиллерии и ракетных систем, предоставленных США и другими странами, и способ ликвидации численного преимущества России в артиллерии.
Из-за ограничений, наложенных Конгрессом на возможность США передавать кассетные боеприпасы, Вашингтон не может публично обсуждать передачу Украине такого вооружения. При этом ни США, ни Украина не являются подписантами Конвенции о кассетных боеприпасах, запрещающих использование, производство и накопление таких кассетных бомб из-за потенциального риска.
Напомним, недавно Сенат поддержал проект оборонного бюджета США на 2023 год на $847,3 млрд, из которых $800 млн предусмотрено на дополнительную помощь Украине для усиления безопасности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Документ позволяет выделить больше средств на разработку гиперзвукового оружия и закупить новое вооружение, включая истребители F-35 и корабли компании General Dynamics. Известно, что в Белом доме обсуждали предоставление Украине истребителей, но пока решение по этому поводу так и не было принято.