В Белом доме обсуждают передачу Украине кассетных боеприпасов - CNN

По информации американского телеканала CNN, администрация президента США Джозефа Байдена получила от Киева запрос на поставку кассетных боеприпасов. Вашингтон рассматривает вариант поставки такого оружия уже несколько месяцев.

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Россия продолжает использовать кассетные боеприпасы с разрушительным эффектом в Украине. При этом для ВСУ кассетные боеприпасы могут решить две основные проблемы: потребность в большем количестве боеприпасов для артиллерии и ракетных систем, предоставленных США и другими странами, и способ ликвидации численного преимущества России в артиллерии.

Из-за ограничений, наложенных Конгрессом на возможность США передавать кассетные боеприпасы, Вашингтон не может публично обсуждать передачу Украине такого вооружения. При этом ни США, ни Украина не являются подписантами Конвенции о кассетных боеприпасах, запрещающих использование, производство и накопление таких кассетных бомб из-за потенциального риска.

Напомним, недавно Сенат поддержал проект оборонного бюджета США на 2023 год на $847,3 млрд, из которых $800 млн предусмотрено на дополнительную помощь Украине для усиления безопасности.

Документ позволяет выделить больше средств на разработку гиперзвукового оружия и закупить новое вооружение, включая истребители F-35 и корабли компании General Dynamics. Известно, что в Белом доме обсуждали предоставление Украине истребителей, но пока решение по этому поводу так и не было принято.