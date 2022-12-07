США заложили в свой оборонный бюджет $800 млн на военную помощь Украине

Сенат поддержал проект оборонного бюджета США на 2023 год на $847,3 млрд, из которых $800 млн предусмотрено на дополнительную помощь Украине для усиления безопасности. Документ был опубликован на сайте конгресса США.

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Закон о национальной обороне на 2023 финансовый год (NDAA) предусматривает дополнительные расходы по Инициативе содействия безопасности в Украине, увеличенные на $500 млн по сравнению с просьбой президента Джозефа Байдена в начале 2022 года.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение $2,7 млрд на наращивание мощностей производства боеприпасов, а также временный отказ от некоторых ограничений на контракты на боеприпасы для поддержки Украины.

Документ позволяет выделить больше средств на разработку гиперзвукового оружия и закупить новое вооружение, включая истребители F-35 и корабли компании General Dynamics. Известно, что в Белом доме обсуждали предоставление Украине истребителей, но пока решение по этому поводу так и не было принято.

Помимо помощи Украине, в проекте предусмотрено выделение 6 млрд долларов на сдерживание России в Европе, а также предлагается продлить запрет на военное сотрудничество с РФ на пять лет и добиваться исключения России из международных организаций, в том числе из G20.

Компромиссная версия NDAA является результатом месяцев переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей.

При этом заложенная сумма для Украины в оборонном бюджете не ограничивает выделение дополнительных пакетов военной помощи. По предварительным данным (с начала работы администрации Байдена по 10 ноября 2022 года), общая сумма военной поддержки США Украины достигла $19,3 млрд.